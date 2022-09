Campanha de Haddad prevê que guerra entre Garcia e Tarcísio vai aumentar

Com o avanço de Rodrigo Garcia (PSDB) no Datafolha desta quinta-feira, 15, a campanha de Fernando Haddad (PT) planejar estancar críticas ao tucano. O governador de São Paulo subiu quatro pontos percentuais e ficou com 19%, tecnicamente empatado com Tarcísio de Freitas (Republicanos), que marcou 21%.

Petistas preveem que Tarcisio e Garcia vão intensificar os ataques entre si em busca de vaga no segundo turno.

O comando da campanha do petista comemorou a estabilidade na rejeição (35%) e considera improvável reduzir a rejeição para baixo de 30%, taxa considerada resistência natural ao PT no Estado.