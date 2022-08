Campanha de Haddad imita Lula e planeja caravana pelo interior de SP

A campanha de Fernando Haddad (PT) planeja fazer caravanas a bordo de um ônibus por municípios do interior paulista que costumam ficar fora dos roteiros eleitorais. Serão viagens de tiro curto, com retorno no mesmo dia para a capital. A ideia surgiu após resultados de sondagens internas revelarem que os eleitores se lembram mais do petista pela candidatura à Presidência em 2018 do que pela gestão na Prefeitura de São Paulo. O objetivo é aprofundar esse conhecimento prévio para criar uma vinculação dele com o Estado, levando nesse passeio os ex-governadores Geraldo Alckmin e Márcio França. “Queremos que ele esteja no maior número de cidades possível”, diz Emídio de Souza, coordenador da campanha.

ROLEZINHO. Inspirada nas caravanas Lula pelo Brasil, a iniciativa prevê caminhadas pelo centro das cidades e conversas com quem estiver na rua, em vez de agendas com lideranças locais. Boa parte dos prefeitos do interior diz apoiar Rodrigo Garcia (PSDB), que já costurou alianças e liberou volumes significativos em investimentos.

EMBAIXADOR. Em suas incursões ao interior, Haddad tem demonstrado preferência por viajar com Alckmin. Na semana passada, cancelou eventos no Vale do Ribeira e no Vale do Paraíba porque não teria a companhia do vice de Lula.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo (PT)

PRONTO, FALEI! Antonio Neto, presidente do PDT-SP

“Democracia é votar no candidato que achar melhor. Eleição tem dois turnos. Se você vota por medo, por cálculo ou por pressão, o fascismo já venceu.”

CLICK. Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde