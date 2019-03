Campanha de Damares terá maquiador bolsonarista falando sobre violência contra a mulher

A ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, escolheu o maquiador uruguaio Agustin Fernandez para a campanha do governo do Dia Internacional da Mulher. No ano passado, ele ganhou notoriedade após declarar apoio a Jair Bolsonaro. O gesto ajudou o então candidato no segmento LGBT, do qual Agustin faz parte. A pedido da ministra, o maquiador gravou vídeos para as redes sociais explicando como profissionais de beleza podem identificar sinais de violência física e psicológica em mulheres e denunciar.

0800. O influenciador digital não cobrou cachê. Também participam da campanha uma psicóloga e a delegada da Mulher no DF, Sandra Lopes.

Prato… Aliados de Renan Calheiros procuraram o senador da oposição Randolfe Rodrigues para dizer que apenas aguardam o melhor momento para impor uma derrota ao governo. “Votaremos sob sua orientação”, teria dito esse emedebista.

…frio. A escolha de Fernando Bezerra para a liderança do governo não conteve as insatisfações do MDB, que vão além da interferência do ministro Onyx Lorenzoni na eleição do Senado.

A seu tempo. O senador Roberto Rocha (PSDB-MA) prevê concluir as investigações sobre os 82 votos para a presidência do Senado até o final de março.

Aos poucos. Os militares propuseram à equipe econômica que o reajuste em seus soldos seja pago em parcelas diluídas em quatro ou cinco anos. Ele pedem equiparação salarial com outras carreiras do Executivo para aceitarem novas regras na Previdência.

Dívida. Luciano Bivar fez um apelo por unidade na reforma da Previdência no grupo de WhatsApp da bancada do PSL. Lembrou os colegas que eles devem seus mandatos a Bolsonaro. Parte dos deputados já esboçou votar contra as mudanças na aposentadoria.

Quem cala… O presidente do PSL disse ainda ter levado ao Palácio do Planalto a indicação de Felipe Franceschini (PR) para presidir a CCJ e que Bolsonaro não faz maiores comentários, o que foi interpretado como “completo apoio”.

CLICK. Os correligionários do PSL Antônio Rueda, vice-presidente, a deputada Dayane Pimentel e o estadual Delegado Franceschini curtiram o Carnaval em Salvador.

Manda lá. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, enviará ao Amazonas 1 milhão de doses de vacina contra a gripe. O Estado vive um surto de H1N1. Registra, em média, 40 casos graves por dia e contabiliza 15 mortos neste ano.

Do Chuí ao Amazonas. Esse lote de vacinas estava destinado para o Rio Grande do Sul, onde começaria a campanha de vacinação contra a gripe deste ano. A gravidade da situação no Estado do Norte, no entanto, levou o governo a decidir pela transferência em caráter emergencial.

SINAIS PARTICULARES

NOVOS LÍDERES DO CONGRESSO

Humberto Costa, líder do PT no Senado (PE)

Alerta. Um discípulo de Olavo de Carvalho adverte que Sérgio Moro tem de estar mais sintonizado com a base de Jair Bolsonaro. O outro ministro que não se dava com a ala mais ideológica do PSL, que inclui os filhos Carlos e Eduardo, era Gustavo Bebianno.

Aniversário. O processo da Operação Zelotes no qual o ministro do TCU Augusto Nardes é investigado não tem movimentação há um ano, quando foi dada vista à PGR. No desmembramento na 1.ª instância, já há denúncia apresentada.

PRONTO, FALEI!

João Marcelo Borges, Diretor de Estratégia Política do Todos Pela Educação: “Apurar indícios de corrupção é dever do gestor público, mas não basta para superar a crise de aprendizagem”, sobre a Lava Jato no MEC de defendida por Bolsonaro no Twitter.

