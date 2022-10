Campanha de Bolsonaro crê que tem vantagem em debate mais cedo na Globo

A campanha de Bolsonaro comemorou a antecipação da hora do debate da Globo para 21h30 – o do 1º turno terminou às 2h da manhã. A equipe do presidente diz que ele vai participar de todos os confrontos e se sente vitorioso do último embate televisivo. Partiu da Globo oferecer a sexta (28), em vez da quinta anterior ao pleito. O time de Lula reclamou da data no 1º turno, alegando que na quinta os candidatos perdem o último dia de campanha na rua.

