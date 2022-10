Campanha de Bolsonaro tenta reforçar ‘fiscais’ no Nordeste na véspera da eleição

A campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou uma ofensiva na véspera do segundo turno para tentar cadastrar “fiscais eleitorais” do candidato na região Nordeste, onde ele aparece em desvantagem nas pesquisas em relação ao ex-presidente Lula (PT). A ideia, que conta com o apoio do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é estimular apoiadores do presidente a permanecerem nos locais de votação do início ao fim para verificarem possíveis irregularidades no processo.

“Você, meu amigo do Nordeste, eu faço um último pedido para você: seja, neste domingo, um fiscal do Bolsonaro. Você vai ficar no local de votação do começo ao fim, olhando, observando tudo o que acontece lá”, diz Bolsonaro, em vídeo divulgado neste sábado por aliados. “Você, na verdade, será fiscal do Brasil, da nossa liberdade e da nossa democracia.”

No cadastro, feito através de um site criado pelo PL, o interessado é obrigado a colocar dados pessoais como título de eleitor, e-mail e telefone para contato. É possível incluir as redes sociais de cada um, em caráter opcional. Após isso, a campanha faz uma “peneira” para verificar se os cadastrados são mesmo aliados de Bolsonaro. O partido não informou quantas pessoas se inscreveram até o momento.

Segundo a deputada Carla Zambelli (PL-SP), 30% dos interessados foram descartados porque seriam “lulistas”. Ela ameaça processar, em nome da legenda, adversários de Bolsonaro que queiram se cadastrar para supostamente tumultuar a eleição.

“Vamos fazer uma moderação desse cadastro, vamos verificar se você, nas suas redes sociais, é uma pessoa isenta. Saiba que 30% dos cadastros tinham gente lulista lá”, afirmou Zambelli. “Mas, fica tranquilo, a gente está com o IP (endereço de protocolo de internet) de todo mundo e aqueles que eventualmente passarem pelo nosso crivo e tentarem tumultuar a eleição no dia 30 vão ser processados pelo PL e no Ministério Público Eleitoral. Isso é crime”, acrescenta.

Ela diz que cada fiscal poderá acionar o partido, caso detecte alguma irregularidade no processo, e terá ajuda do partido inclusive para ter acesso a um advogado.

Coluna do Estadão: Recuo de Fábio Faria teve puxão de orelha de ministros do STF e ‘medo do Xandão’