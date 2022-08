Campanha de Bolsonaro tenta aproximação com Moraes, apesar de cerco a empresários

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, quer se encontrar com o ministro Alexandre de Moraes, na tentativa de sinalizar ao novo presidente do TSE que o partido de Jair Bolsonaro respeita o sistema eleitoral e que não haverá risco de desrespeito ao resultado nas urnas. A aproximação ocorre no momento em que Moraes avança sobre empresários bolsonaristas, episódio que irritou o presidente.

Ainda assim, Bolsonaro evitou um confronto público e xingamentos ao magistrado, como já fez no passado. Em conversa reservada com empresários, nesta terça, o presidente questionou a decisão judicial, mas evitou personificá-la.

Aliados comemoraram a reação e avaliam que um sinal de que há intenção de aproximação foi a postura ‘controlada’ do presidente no Jornal Nacional. Para bolsonaristas, a aproximação é importante porque a eleição se tornou também uma batalha jurídica.