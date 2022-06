Campanha de Bolsonaro teme desempenho eleitoral no Sudeste

Cresce o receio na equipe do presidente Jair Bolsonaro (PL) de um resultado pior no Sudeste na eleição deste ano em relação ao registrado em 2018. Apesar se serem vistos como redutos bolsonaristas, Rio de Janeiro e Espírito Santo indicam um cenário mais dividido. Aliados já veem como improvável vencer em Minas Gerais, onde o presidente venceu no último pleito. A aposta é que Tarcísio de Freitas (Republicanos) ajude a alavancar votos em São Paulo.

INVERSO. Os aliados de Lula fazem cálculo parecido, e o temor deles é justamente com o resultado em São Paulo. A avaliação é a de que Bolsonaro pode até ganhar no Estado, desde que a diferença seja pequena a ponto de não se sobrepor à vitória expressiva esperada em Minas. SP e MG são os dois maiores colégios eleitorais do País.

CÁLCULO. “Vamos ganhar no Sudeste, Nordeste, Norte, empatar no Centro-Oeste e disputar o Sul”, diz Reginaldo Lopes (PT-MG), um dos coordenadores da campanha de Lula.

CONTENÇÃO. Como contrapartida, os bolsonaristas querem diminuir a vantagem de Lula no Nordeste, onde a vitória é dada como certa. Há a expectativa de que, ali, Bolsonaro desempenhe melhor do que no passado. Um dos focos é a campanha na Bahia. O presidente ainda sonha em se aliar a ACM Neto (União).

Sinais particulares, por Kleber Souza. Jair Bolsonaro, presidente da República (PL).