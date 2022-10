Campos Neto é alvo de fogo amigo da campanha de Bolsonaro

Integrantes da campanha de Jair Bolsonaro (PL) estão insatisfeitos com o presidente do BC, Roberto Campos Neto. A avaliação é a de que Campos Neto teria sido o nome ideal para falar sobre o controle da inflação para o eleitorado e, ainda, reforçar a tese de que o presidente é o “pai do PIX”.

FOGO AMIGO. O que ocorreu foi o oposto. Além de evitar propagandas eleitorais, Campos Neto disse mais de uma vez, durante a campanha, que o PIX existia antes da atual gestão. O mandato do economista à frente do BC vai até o fim de 2024.