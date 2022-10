Coluna do Estadão

Em reunião nesta segunda (3) no Palácio do Planalto, bolsonaristas combinaram que a deputada Bia Kicis (PL-DF), Damares Alves (Republicanos-DF) e Michelle Bolsonaro trabalharão juntas – inclusive viajando pela campanha de Bolsonaro – para atrair eleitoras. Damares é vista pela campanha como especialmente relevante para conquistar votos no Nordeste.