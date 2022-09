Campanha de Bolsonaro minimiza aliança entre Lula e Marina e não prevê resposta na área ambiental

Coluna do Estadão

Apesar da entrada de Marina Silva (Rede) na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter agitado a classe política, aliados de Jair Bolsonaro (PL) consideram que não vale a pena apresentar propostas na área ambiental.

Para a equipe do presidente, o tema é secundário em relação às questões econômicas e não ajuda a virar votos entre os mais pobres, seu foco no momento.

Na ONU, Bolsonaro deve falar na Amazônia, mas nada diferente do tom adotado em anos anteriores, focando apenas em dados positivos.

A equipe de Bolsonaro minimiza ainda o potencial da aliança na ajuda a Lula no segmento evangélico.

