Campanha de Bolsonaro ingressa no TSE contra live de Lula com artistas

A campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) ingressou no TSE com uma ação de investigação judicial eleitoral, conhecida como Aije, para pedir a remoção dos vídeos da superlive com artistas realizada nesta segunda-feira (26) em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A alegação é de que houve suposto abuso de poder econômico e dos meios de comunicação utilizados.

Na peça, a defesa de Bolsonaro deixa claro que quer evitar que o material seja utilizado em propaganda partidária. Também diz que o uso desse material representaria “ofensa à igualdade de condições entre os contendores”, sob a justificativa de que o presidente não teria tempo de organizar evento semelhante.

Além disso, os advogados de Bolsonaro argumentam que a permanência dos vídeos em redes sociais “encorpa, massifica e torna o ato ilegal prolongado no tempo, apto a gerar prejuízos eleitorais, no atacado, ao candidato da representante (Bolsonaro)”.

“A estratégia (ilícita) de realizar evento dessa magnitude, às vésperas do pleito, impossibilita que os demais candidatos, como o Requerente, apresentem oposição política proporcional. Como intuitivo, a classe artística não apoia, toda ela, exclusivamente, os Investigados e é de todo ilegítima qualquer pretensão de se passar uma mensagem fraudulenta dessa natureza”, diz a defesa do presidente.