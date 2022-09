Coluna do Estadão

A pesquisa Datafolha que apontou chance de Lula levar no 1.º turno foi menos ruim do que imaginavam aliados de Jair Bolsonaro (PL). A leitura é a de que pelo menos indica chance de a disputa ser levada ao 2.º turno, uma vez que Lula apareceu com 50% dos votos válidos. A avaliação pregressa era a de que o número seria “mais matador”.