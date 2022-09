A equipe de Bolsonaro considera que o desempenho dele no debate da Globo será crucial para evitar eventual vitória de Lula (PT) no 1.º turno. Apesar de Bolsonaro ter se saído bem no debate de sábado (24), por “não ter estourado”, aliados avaliam que ele tem de “empolgar mais”, adotando frases de efeito para as redes sociais.

