Campanha de Bolsonaro agora quer fazer convenção no Rio, no Maracanãzinho

Integrantes da campanha de Jair Bolsonaro querem organizar a convenção partidária que formalizará a candidatura do presidente à reeleição no Rio, no dia 24, em grande evento no Maracanãzinho.

Bolsonaro e dois, dos três filhos que estão na política, têm domicílio eleitoral no Estado, governado pelo aliado Cláudio Castro (PL), que detém o controle da agenda do estádio.

Políticos que compõem a aliança de apoio ao presidente deverão estar presentes, além do candidato a vice, Braga Netto (PL).

A campanha de Bolsonaro já havia cogitado fazer o evento em Brasília e depois em São Paulo, mas avaliam mudar alegando que o Rio é o berço político do presidente.