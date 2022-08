Campanha Bolsonaro teme efeitos de tempo de TV inferior ao de Lula

Coluna do Estadão

A campanha de Bolsonaro está preocupada com o tempo de TV que terá no horário eleitoral, inferior ao de Lula. Será pouco para se defender de críticas ao governo. Integrantes da equipe querem que a propaganda seja ainda uma forma de “furar a bolha” para buscar eleitores fora do bolsonarismo raiz.

SINERGIA. Aliados do presidente esperam contar com a ajuda de outros candidatos, como Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT), que podem voltar suas baterias contra Lula. Se isso ocorrer, haverá mais equilíbrio nessa arena, dizem.