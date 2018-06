Caminhoneiros: Senado convoca sessão para amanhã

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), convocou sessão do plenário nesta segunda-feira para votar seis medidas provisórias que trancam a pauta da Casa. Somente depois disso é que os senadores podem votar projetos que atendem as demandas dos caminhoneiros, que estão em greve devido aos aumentos sucessivos dos preços da gasolina.

A prioridade do Senado é votar projeto que fixa o preço do frete. Na pauta também há projeto aprovado na Câmara na semana passada que zerou a Cide e o PIS/Cofins do combustível. O governo não concorda em zerar o PIS/Cofins. No Senado, esse trecho é chamado de “Jabuti do Maia”, pois a medida foi incluída em projeto de reoneração sem acordo com a Casa. (Andreza Matais)