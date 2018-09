Câmara registrou entrada de Adélio no dia do atentado

A Câmara dos Deputados registrou duas entradas de Adélio Bispo, agressor do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), ao prédio do Congresso, em Brasília, no dia 6 de setembro de 2018, mesmo data do atentado em Juiz de Fora (MG). O horário das visitas não constam do relatório qual a Coluna teve acesso.

O diretor da Polícia Legislativa da Câmara, Paul Pierre Deeter, suspeita que as informações tenham sido fraudadas e abriu investigação. “Considerando a impossibilidade de ter ocorrido o seu acesso às dependências da Câmara dos Deputados neste dia, e no intuito de se averiguar as

circunstâncias nas quais se deram os supostos registros, foi realizado o registro da

Ocorrência Policial n. 101/2018”, diz o diretor, em resposta ao deputado JHC (PSB-AL).

A Câmara também registrou outra entrada do agressor ao prédio em momento anterior. Ele teria entrado em 6 de agosto de 2013, mas os gabinetes em que ele teria visitado ainda são desconhecidos. (Naira Trindade)