Câmara prepara projeto para derrubar decreto que bloqueou emendas parlamentares

O Congresso prepara uma medida para derrubar o decreto do governo que bloqueou R$ 36 bilhões do orçamento. Isso porque, no bolo, foram quase R$ 3 bilhões de emendas parlamentares. A Casa Civil teria prometido dar um retorno até amanhã, mas o texto do Projeto de Decreto de Lei (PDL) já está pronto – e teria um impacto estrondoso nas contas públicas.

“A nova política disse que não contingenciaria as emendas. A velha política contingenciou e tirou dos parlamentares o direito de levar investimentos para os seus Estados”, justificou o relator do projeto, Jhonatan de Jesus (PRB). Segundo disse, a Casa Civil cancelou até emendas que já estavam empenhadas, sem nem consultá-los.

A proposta encontraria apoio em outros partidos do chamado Centrão, incomodados com a articulação do governo. Nesta semana, o PDL foi tópico de conversa em um encontro entre alguns líderes na casa do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM).