Câmara Municipal de São Paulo instala CPI da Prevent Senior; Donato (PT) preside

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quinta, 30, a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Prevent Senior, alvo de denúncias da CPI da Covid no Senado.

O grupo será presidido por Antônio Donato (PT), autor do requerimento que pediu a abertura da CPI. O bloco formado por DEM, MDB e PTB indicou como membro o vereador Paulo Frange (PTB). Outros três vereadores ainda serão indicados.

No requerimento, Donato cita diversas linhas de investigação que poderão ser abordadas na comissão paulistana. Todas vêm sendo exploradas em depoimentos à comissão do Senado: prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da covid-19, subnotificação de casos da doença, alteração da causa mortis de diversos pacientes, tratamento paliativo sem obediência a critérios mínimos de ética estabelecidos no âmbito da medicina, coação a médicos e funcionários entre outros fatos ainda em investigação.

O Ministério Público paulista também investiga a atuação da Prevent Senior durante a pandemia. Na Assembleia Legislativa, um requerimento para também abrir uma CPI sobre a Prevent, assinado por 40 deputados estaduais, deve ser votado nos próximos dias. A operadora de saúde tem negado as acusações.