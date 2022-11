Calendário do PT prevê tramitação a jato de PEC da Transição em 10 dias

Aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), calculam que a PEC da Transição pode ser aprovada em um prazo de até dez dias na Câmara e no Senado.

O combinado é Lula dar o aval ao texto até amanhã. Em seguida, o documento deve passar por análise informal dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Com isso feito, o texto da PEC seria apresentado já nesta sexta-feira (11).

Se tudo correr como esperam os petistas, será uma tramitação a jato, já que uma proposta de emenda à Constituição costuma levar bem mais tempo e demanda duas votações na Câmara e no Senado, com aprovação de três quintos em cada uma das Casas.

Nesta terça (8), durante reunião do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), com parlamentares, o deputado Enio Verri (PT-PR) expressou preocupação com o calendário, já que o intuito é aprovar a PEC até o dia 15 de dezembro. Alckmin, então, acertou com aliados um plano para acelerar as votações.

O início da tramitação, no entanto, deve ficar para depois do feriado da República, na semana que vem.

A ideia é apresentar a PEC no Senado, o que deve ser feito pelo líder do PT na Casa, Paulo Rocha (AC). A expectativa é que a tramitação total do texto nesta Casa dure apenas três dias, já que a matéria não precisa passar por comissão especial.

Já na Câmara, a tramitação levaria cerca de sete dias. Neste caso, será preciso aproveitar o texto de uma PEC que já esteja em estágio mais avançado para acelerar a tramitação.