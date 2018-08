Caixa vai contratar vice-presidentes com salário de R$ 653 mil ao ano

Após recomendação da Procuradoria da República no DF, a Caixa abriu processo seletivo para vice-presidentes com empresa de headhunter. Profissionais não concursados do banco podem se candidatar, desde que tenham exercido pelo menos dois anos na administração pública.

A remuneração anual é de R$ 653 mil, incluindo 13.º, além de bônus que pode chegar a R$ 286 mil e benefícios de R$ 109 mil. A determinação da PR-DF foi feita na gestão de Gilberto Occhi (PP), atual ministro da Saúde.

O processo seletivo é para preencher quatro vice-presidências: Corporativa, Fundos de Governo e Loterias, Governo e Habitação. (Andreza Matais e Juliana Braga)

VEJA COMO É O PROCESSO DE SELEÇÃO NA CAIXA