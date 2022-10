Caciques históricos do PSDB ficam fora do Congresso e bancada encolhe

Para além da derrota na disputa pelo governo de São Paulo, caciques históricos do PSDB tiveram votação pouco expressiva e muitos deles ficaram fora da Congresso. Um dos resultados mais simbólicos foi o do ex-senador José Serra, em São Paulo, que ficou em 80º lugar na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, com 88 mil votos. Serra chegou a reunir um manifesto durante a campanha com apoio de diversas figuras públicas, entre elas o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas ele não foi o único a ter dificuldades.

O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), não conseguiu eleger a irmã, Daniela, que recebeu pouco mais de 20 mil votos no Rio de Janeiro. Com isso, o clã Maia, que esteve em destaque na política fluminense, não terá representantes eleitos neste ano, uma vez que o pai, Cesar Maia, também perdeu como candidato a vice de Marcelo Freixo (PSB).

No Paraná, o ex-governador Beto Richa quase perdeu a vaga na Câmara, mas acabou herdando o espaço deixado pelo candidato Jucelito Canto, que teve a candidatura indeferida pela Justiça.

Em Goiás, houve uma surpresa na disputa ao Senado. O também ex-governador Marconi Perillo aparecia entre os favoritos, mas acabou derrotado por Wilder Morais (PL), que surfou na onda do bolsonarismo.

Em Minas, Aécio Neves conseguiu se reeleger deputado federal. Ele é um dos 19 nomes que vai compor a bancada do PSDB junto com o Cidadania na Câmara. Em 2018, os tucanos elegeram sozinhos 29 deputados. Na eleição anterior, foram 54.