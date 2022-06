Caciques do União Brasil e do PP reagem ‘com o fígado’ à aliança de MDB e PSDB

O acordo firmado entre MDB e PSDB incomodou e fez com que políticos experientes “agissem com o fígado”, na visão de aliados. O pré-candidato à Presidência pelo União Brasil, Luciano Bivar, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ameaçaram o rompimento de acordos dos seus partidos com o PSDB em São Paulo sem consultar correligionários. No caso de Lira, não houve contato com o presidente do diretório do PP-SP, Guilherme Mussi. Depois do episódio, Mussi ligou para Garcia para lhe dizer, em caráter reservado, que não há risco de rompimento. Outros membros do PP afirmaram que não há chance de desembarque. Já Bivar tampouco combinou com lideranças no Estado.

ILHADO. Garcia, que parecia isolado, ganhou um sinal de apoio ontem à tarde. Na inauguração de uma obra bancada pelo Estado, o deputado Alexandre Leite (União-SP), filho de Milton Leite, afirmou que “ninguém de fora vai ditar para quem a família Leite vai pedir voto”.

IRRIGAÇÃO. Parlamentares do PP paulista vêm sendo abastecidos com fartos recursos do governo do Estado para seus redutos eleitorais. O próprio Mussi, embora seja deputado federal, divulga em suas redes o envio de milhões estaduais para cidades como Itararé e Buri.

REAL. Em 21 de maio, Mussi postou no grupo de WhatsApp do PP que a aliança com Garcia seria desfeita para liberar interessados em apoiar Tarcísio de Freitas. Dois dias depois voltou atrás. Seus colegas disseram que não romperiam com Garcia, com quem também têm acordos para irrigar suas bases.

PRONTO, FALEI. Joice Hasselmann, deputada federal (PSDB-SP)

“O ministro da Economia, Paulo Guedes, pede o congelamento dos preços até o presidente Jair Bolsonaro vencer as eleições. O ‘liberal’ virou Sarney.”

CLICK. Vivi Reis, deputada federal (PSOL-PA)

Ela e deputados da oposição fizeram um protesto na Câmara exigindo a busca do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, sumidos no Amazonas.