A reunião da Executiva que sacramentou o nome de Simone Tebet como presidenciável do MDB foi marcada por algumas faltas. Eduardo Braga (AM), líder no Senado, não apareceu. O tesoureiro Marcelo Castro (PI), também não. O presidente da sigla, Baleia Rossi, minimizou as ausências e disse que não representam contestação ao nome de Tebet.

