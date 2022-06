Caciques do Centrão apoiam advogada catarinense no TRF4

Caciques do Centrão decidiram atuar pela advogada Ana Blasi para a vaga do TRF4, considerado “sensível” pelo grupo por ter sido o tribunal da Operação Lava Jato. O chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, manifestaram a preferência a Jair Bolsonaro.

ADVOGADOS. Ciro e Lira defendem que Blasi tem perfil mais alinhado ao do presidente e que Bolsonaro deixaria um legado ao indicar uma mulher catarinense ao posto. Além disso, a veem como garantista.

A indicação ao TRF4 gerou uma disputa interna no governo. O gaúcho Marcelo Bertolucci é apoiado por, entre outros, o ex-ministro Onyx Lorenzoni.