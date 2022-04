Butantan quer registro definitivo da Coronavac até o fim de junho, diz Dimas Covas

Após algumas previsões não cumpridas, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, diz esperar que o registro definitivo da Coronavac na Anvisa saia até o fim de junho. A iniciativa é importante para garantir que, mesmo após o fim do estado de emergência, fixado para daqui a um mês por Marcelo Queiroga, não sejam interrompidas as compras do imunizante.

Segundo Covas, a Coronavac passou pela terceira fase dos estudos de eficácia e efetividade e, neste momento, amostras finais estão sendo analisadas na China.

Queiroga, porém, repetiu ontem que a vacina não tem eficácia em adultos, o que não tem amparo científico. Enquanto a controvérsia prossegue, a Anvisa se prepara para prorrogar a permissão para o uso da vacina, mesmo após o fim do estado de emergência.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan