Buscas sobre idade e profissão de Michelle Bolsonaro explodem durante a posse

As buscas no Google pelo termo “Michelle Bolsonaro” cresceram 5.000% no dia em que seu marido, o presidente Jair Bolsonaro, tomou posse.

Foram mais de 500 mil pesquisas em um período de 24 horas a partir das 8h da manhã. Aumentaram na mesma proporção as procuras por “idade de Bolsonaro” e “Marcela Temer”. “Paula Mourão” (3.250%) veio na sequência.

Sobre a primeira dama, os internautas queriam saber a sua idade, o que ela faz, se é surda ou muda e seu signo. Qual sua profissão e onde vai morar também apareceram entre as perguntas recorrentes.

No quesito assunto, linguagem de sinais entrou na lista dos cinco mais em alta. Antes de o presidente discursar, Michelle fez um pronunciamento em libras.

Outro temas levantaram dúvidas. O primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca, despertou a curiosidade depois de o presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmar que o livro no qual Bolsonaro assinou o termo de posse era o mesmo desde 1889. “O que é socialismo” também apareceu entre as principais perguntas.