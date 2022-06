Bruno Araújo e Aécio Neves discutem em reunião do PSDB

Coluna do Estadão

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, e o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) tiveram um entrevero na reunião da executiva do partido, anteontem.

CLIMÃO. Após ouvir críticas de que ele estava acabando com o partido por defender o apoio a Tebet, Araújo mandou assessores deixarem a sala e disse a Aécio que os problemas do partido começaram com ele. Tasso Jereissati, que participava por meio virtual, apaziguou os ânimos. Araújo não comentou, Aécio nega a discussão.