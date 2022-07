Bruno Araújo dividirá coordenação de campanha de Tebet com Baleia e Freire

Coluna do Estadão

Baleia Rossi (MDB) ofereceu a Bruno Araújo (PSDB) a coordenação da campanha à presidência de Simone Tebet (MDB). O convite caiu mal entre os tucanos, que dizem estar insatisfeitos com o tratamento dado pelo MDB à candidata. A avaliação no PSDB é a de que Tebet tem mais apoio entre tucanos, graças a Tasso Jereissati (PSDB-CE), do que entre seus colegas.

REPARTE. A contraproposta de Araújo foi Rossi, Roberto Freire, do Cidadania, e ele dividirem a coordenação.