‘Brasil vai se surpreender positivamente com Silva e Luna na Petrobrás’, diz Temer

Coluna do Estadão

O ex-presidente Michel Temer disse à Coluna que “o Brasil e os acionistas vão se surpreender positivamente com Joaquim Silva e Luna na presidência da Petrobrás”. O militar foi indicado por Jair Bolsonaro para ser conselheiro de administração e presidente da petroleira, em substituição a Roberto Castello Branco.

Silva e Luna ocupou o Ministério da Defesa durante a passagem de Temer pelo Palácio do Planalto. Em conversas reservadas, o ex-presidente costuma dizer que se surpreendeu com o “perfil de administrador austero” do militar.