Braço direito de Alckmin será secretário-executivo da transição

Ex-deputado federal e braço direito de Geraldo Alckmin, Floriano Pesaro (PSB) será o secretário executivo do grupo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao todo, serão 50 integrantes do grupo. A maioria será de técnicos, responsáveis pelo levantamento de dados e formulação de medidas para o primeiro ano de governo. Políticos aliados do petista atuarão na aproximação com o Congresso de maneira informal, sem posição dentro do grupo de transição.