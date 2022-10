Bolsonaro tocou no ombro de Lula inspirado em debate do petista contra Collor, em 89

A equipe de Jair Bolsonaro (PL) passou os últimos dias assistindo a debates de eleições passadas para pensar em estratégias contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com base no confronto entre o petista e Fernando Collor, em 1989, bolsonaristas decidiram explorar a diferença de altura entre os candidatos no debate. Bolsonaro, assim como Collor, é mais alto do que Lula.

Por isso, Bolsonaro insistiu em chamar o petista para ficar junto dele durante o debate da Band, no último domingo (16) e tocou, mais de uma vez, no ombro do petista.

Tudo na participação de Bolsonaro diante das câmeras foi pensado por seus assessores. A linguagem corporal para ele ficar com as mãos para trás durante o debate e gesticular menos visava demonstrar um ar “militarizado” do presidente, em contraposição a Lula, que gesticula bastante e passa impressão de estar mais nervoso.

O tom mais moderado, até para encerrar assuntos e mudar a conversa, também foi ensaiado. O presidente atendeu orientação de um de seus filhos, Carlos Bolsonaro, que chegou a se aproximar do palco para recomendar que o pai mudasse de assunto durante debate sobre a pandemia da Covid-19.