Bolsonaro tenta novo acordo com Zema, não consegue e mantém candidato em Minas

O presidente Jair Bolsonaro procurou ontem o senador Carlos Viana (PL) e disse para ele manter a pré-candidatura ao governo de Minas Gerais por avaliar que está difícil fechar um acordo com o governador Romeu Zema (Novo), como gostaria. Na última segunda, Bolsonaro falou a Zema que queria espaço na chapa do candidato do Novo, mas o governador resiste por temer que a rejeição do presidente em Minas acabe respingando em sua própria campanha. O Novo aceita ceder a vaga ao Senado para um nome de meio-termo: Marcelo Aro (PP). Mas Bolsonaro prefere ver na vaga o aliado Marcelo Álvaro Antônio (PL), nome que o Partido Novo diz estar fora de cogitação.

TANGO. Se Bolsonaro precisa de um acordo com Zema para viabilizar um palanque no segundo maior colégio eleitoral do País, Zema também tem interesse em tirar Carlos Viana da disputa. Com um candidato em Minas, Bolsonaro pode levar a eleição ao segundo turno – hoje, segundo as pesquisas, Zema poderia ser reeleito no 1.º turno.

INVISÍVEL. O governador tenta uma equação complicada: deseja um acordo com Bolsonaro, mas não quer aparecer com o presidente na campanha, pelo menos no primeiro turno. “O Novo tem candidato a presidente e não dará palanque a Bolsonaro”, diz um aliado do mineiro.

COSTURA. Zema ofereceu a vice a Aécio Neves (PSDB), que dará a palavra final sobre a entrada do radialista Eduardo Costa (Cidadania) na chapa. O nome também tem a bênção do empresário Rubens Menin, desafeto de Alexandre Kalil (PSD).

PRONTO, FALEI. Carlos Siqueira, presidente do PSB

“Não é possível ter um concorrente da esquerda na mesma coligação. O PSOL aceita a vice, e nós vamos ao Senado”, diz ele, sobre a composição da aliança em SP.

CLICK. Orlando Silva, deputado federal (PCdoB-SP)

Ouviu proposta da ex-gerente do Facebook Frances Haugen de formar coalizão para cobrar transparência das Big Techs no combate à desinformação.