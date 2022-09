Bolsonaro tem levado vantagem na atração de eleitoras indecisas

O contingente de eleitores que ainda se dizem indecisos na eleição presidencial é predominantemente feminino, de renda e escolaridade mais baixas e com 45 anos ou mais. O perfil foi traçado em artigo do cientista político Jairo Nicolau intitulado “Indecisão das mulheres na disputa presidencial”, que avaliou dados da pesquisa Quaest/Genial de agosto. É o público sobre o qual Jair Bolsonaro (PL) avançou na última semana em São PauloP, segundo Felipe Nunes, diretor da Quaest. Os ganhos do presidente se deram entre mulheres e evangélicas, e isso fez com que Bolsonaro superasse numericamente Lula no eleitorado paulista, segundo a Quaest, o que ajudou a reduzir a diferença entre os dois em nível nacional. O estreitamento também foi captado no Datafolha.

LIMITE. O grupo de indecisos nesta eleição é menor do que o de anos anteriores, observa Nicolau. Aplicado à realidade, isso demonstra que o crescimento de Bolsonaro baseando-se apenas nesse grupo é restrito. Para Felipe Nunes, Bolsonaro bateu no teto com a estratégia focada em nichos, como nos evangélicos, e terá de reduzir sua rejeição para buscar eleitores de forma mais geral.

PRONTO, FALEI! Ana Claudia Santano, coordenadora da Transparência Eleitoral Brasil

“Os fatos mostram a disseminação para várias partes do País, o que pode comprometer o exercício dos direitos políticos”, disse, sobre casos de violência na eleição.