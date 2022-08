Bolsonaro sinaliza que vai ‘filtrar’ aliados nos Estados na reta final da campanha

Em encontro com membros do PP, na última quinta-feira, no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro indicou que deve deixar para a reta final da campanha, em meados de setembro, a escolha sobre qual candidato apoiar nos Estados em que possui mais de um aliado na disputa. O presidente admitiu dificuldades para se posicionar e disse que o cenário para ele é diferente do enfrentado em 2018, quando tinha menos alianças.

SEGURA. Houve apelos para, se não for possível priorizar o partido, que ao menos Bolsonaro siga neutro por mais um tempo. E que, ao final, o presidente se baseie em pesquisas de intenção de voto para definir seu favorito.

