Bolsonaro se prepara para sancionar piso da enfermagem mas deve vetar reajuste anual

Auxiliares do presidente Jair Bolsonaro dizem que ele deve sancionar o Projeto de Lei (PL) que estabelece o piso da enfermagem em uma pequena cerimônia no Palácio do Planalto, amanhã, às 17h. A tendência é que ele vete o trecho que estabelece que o salário será reajustado anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O artigo ainda está em discussão.

“O piso salarial previsto nesta Lei será atualizado, anualmente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)”, diz o trecho que pode ser vetado.

Conforme mostrou a Coluna do Estadão, membros do Centrão aconselharam Bolsonaro a vetar integralmente o texto, que saiu do Congresso sem indicação da fonte de custeio, mas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, insistiu na sanção e trabalhou por isso nos bastidores.