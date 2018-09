Bolsonaro relatou e Haddad ‘sancionou’ hino nas escolas

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) foi um dos relatores do projeto que começou a tramitar nos anos 2000 no Congresso e transformou em lei a obrigatoriedade de execução do Hino Nacional uma vez por semana nas escolas públicas e particulares.

A lei 12.031 foi sancionada em 2009, quando Lula era presidente da República. Quem assinou, contudo, foram seu vice, José Alencar, e Fernando Haddad (PT), à época, ministro da Educação e atual oponente de Bolsonaro na disputa presidencial.

As últimas pesquisas de intenção de voto indicam que os dois podem disputar o segundo turno da eleição.

