As contas de Bolsonaro registram até o momento a entrada de R$ 10,090 milhões de repasse do PL. O dinheiro é do fundo partidário e é para ser usado nas despesas do candidato com voos da FAB – quando viaja em campanha, Bolsonaro tem de ressarcir o governo, como manda a lei. A conta é do partido.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Jair Bolsonaro, presidente da República