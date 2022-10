Bolsonaro quer suprir falta de palanques com igrejas no Nordeste

Sem palanques no Nordeste após a derrota de seus candidatos aos governos estaduais, aliados do presidente Jair Bolsonaro dizem que ele quer usar as igrejas como porta de entrada para dialogar com o eleitorado mais pobre na região.

A senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) já desembarcou na Bahia ontem para começar a tocar a estratégia. Ela, assim como a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, é considerada fundamental para tentar melhorar a imagem do presidente entre o eleitorado feminino, um dos maiores focos da campanha. Mas, há outros nomes escalados para a função de diferentes Estados – a maior parte deles é do Sudeste.

O deputado mais votado do país, Nikolas Ferreira (PL-MG), que também é evangélico, disse que está se preparando para sete agendas no Nordeste. “Vamos virar o voto com a verdade. PT nunca mais”, escreveu o parlamentar nas redes sociais.

Já o deputado Marco Feliciano (PL-SP), que é pastor, tem previsão de ir para Bahia, Maranhão e Pernambuco ao longo do mês.

Além da pauta de costumes, a campanha de Bolsonaro quer que esse grupo fale de economia. Uma das orientações é que eles destaquem que houve aumento do Auxílio Brasil em relação ao Bolsa Família e queda do desemprego. Com isso, querem argumentar que o atual presidente fez mais do que Lula (PT).

Um dos aliados de Bolsonaro destacou que “o evangélico também compra, come e trabalha”, ou seja, tem interesse em falar de mais temas do que apenas a pauta de costumes, com a qual o presidente já tem mais afinidade.

Ao delegar as viagens aos aliados, Bolsonaro também terá mais espaço para viajar pelo Sudeste, que é onde a sua equipe pensa que ele terá chance de virar votos contra Lula. No Nordeste, a máxima é conter o avanço do petista. Também há uma expectativa de aumento da abstenção na região, o que poderia ajudar o presidente.

Esta semana, Bolsonaro pediu aos fiéis da Assembleia de Deus que procurassem os “irmãos nordestinas” para falar para eles “onde podemos ir”.