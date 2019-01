Bolsonaro quer anular ida de Marun para Itaipu

O presidente Jair Bolsonaro vai rever o ato de seu antecessor, Michel Temer, que nomeou no último dia do seu governo o ex-ministro Carlos Marun para o conselho da Itaipu Binacional, com mandato até 2020. Ontem pela manhã, antes de tomar posse, Bolsonaro disse a interlocutores que não gostou da atitude de Temer, tomada no apagar das luzes e que contraria sua decisão de nomear técnicos também no segundo escalão. O cargo garantiria a Marun, articulador político de Temer, salário de R$ 27 mil para participar de reuniões bimestrais.

Plano B. Marun foi avisado de que sua nomeação deve ser anulada. Se isso acontecer, ele volta à Câmara dos Deputados para cumprir seu mandato até o próximo dia 31, quando acaba a legislatura. O ex-ministro não tentou a reeleição.

Vou ali. Superministro da Economia, Paulo Guedes se viu cercado por deputados que puxavam conversa enquanto aguardavam a chegada de Bolsonaro ao plenário da Câmara, ontem. Discretamente, ele se esquivou e foi sentar na última fileira do plenário, conseguindo evitar o assédio.

Trocando figurinhas. Apesar de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ter dado carona para outros políticos no avião da FAB, Wilson Witzel e o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato, vieram conversando mais reservadamente durante a viagem.

Popstar. Dos 22 ministros de Bolsonaro que ontem tomaram posse coletiva, três foram os mais aplaudidos: Sérgio Moro (Justiça), general Heleno (GSI) e Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia).

A guerra… Populares que acompanharam a posse de Bolsonaro receberam um folheto assinado por uma entidade denominada Movimento Unidos pelo Brasil com recomendação para seus aliados vigiem a oposição. Um número de grupo de WhatsApp foi divulgado.

…continua. “Os eleitores de Bolsonaro permanecerão fiéis? Saberão se organizar para apoiá-lo contra truques sujos daqueles que não querem sair do poder? É preciso que cada um em seus Estados vigie seus deputados e senadores”, diz o folheto do movimento.

SINAIS PARTICULARES – OS NOVOS MINISTROS

Estratégia. Antes de levar a reforma do INSS ao plenário, o governo quer fazer um teste: votar uma proposta mais simples para mapear o tamanho da base.

Arrancar… Relator da reforma na gestão Temer, o deputado Arthur Maia diz ter aconselhado representantes do novo governo a não fatiar a votação.

…o band-aid. “Nenhum governo terá força suficiente para fazer duas reformas. Eu sei o que é acordar cedo para pegar avião escoltado pela PF porque o tema é impopular”, pondera Maia.

CLICK. A deputada federal eleita Carla Zambelli (PSL-SP) levou de lembrança para casa rosas usadas na decoração do plenário da Câmara para a posse de Bolsonaro.

Batata… Bolsonaro recebeu dois avisos de interlocutores do Ministério da Agricultura preocupados com recentes declarações do chanceler Ernesto Araújo.

…quente. Polêmicas como a mudança de endereço da Embaixada de Israel impactam na relação da pasta com o mercado externo, o que provoca apreensão no entorno da ministra Tereza Cristina

Queimou. Outro problema bate à porta: Eduardo Bolsonaro quer presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara.

PRONTO, FALEI!

“As pessoas estão falando tanto, que estou começando a me animar”, DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE (DEM-AP), sobre a possibilidade de lançar candidatura à presidência do Senado em oposição a Renan Calheiros.

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE E JULIANA BRAGA. COLABOROU VERA ROSA

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao