Em entrevista à Rede Arapuan de Rádio, da Paraíba, Bolsonaro anunciou ontem que, caso eleito, vai criar uma secretaria específica para tratar dos direitos dos animais. “Os animais merecem respeito”, justificou.

O candidato do PSL também explicou sua promessa de que vai “varrer do mapa esses bandidos vermelhos”. “Vamos diminuir o peso do PT no voto. Não é matar ninguém, não. Quem quer dar essa interpretação mostra falta de caráter”, disse. (Andreza Matais)