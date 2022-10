Não bastassem os cortes no Farmácia Popular, a peça orçamentária de 2023 proposta por Jair Bolsonaro prevê que o governo federal vai investir em saneamento básico no ano que vem cerca de R$ 14 milhões. É menos do que os R$ 20 milhões que cada deputado da base ganhou do orçamento secreto neste ano para enviar a seus redutos.

