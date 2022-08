Bolsonaro prepara dois cenários para a entrevista no JN hoje à noite

A estratégia do presidente Jair Bolsonaro para a entrevista ao Jornal Nacional, nesta segunda-feira, conta com dois cenários principais. O primeiro, de acordo com aliados, envolve deixar claro que os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos não são os adversários de Bolsonaro, e sim o ex-presidente Lula (PT).

O presidente tem sido aconselhado por pessoas próximas a não partir para o confronto com os apresentadores e focar nas conquistas de seu governo, como o aumento do Auxílio Brasil e o PIX.

Em um segundo cenário, entretanto, há um receio de que o foco vire para fatos negativos da gestão atual, e o presidente pode mudar o tom. Existe uma avaliação de que Bolsonaro não pode ficar acuado, nem passar uma imagem de subordinação, já que o presidente e seus apoiadores são críticos ao telejornal.

Por isso, o principal desafio, na visão de membros da campanha, será manter o equilíbrio de falar com firmeza e clareza, mas sem transmitir a imagem de destempero.

Nos últimos dias, Bolsonaro discutiu com pessoas próximas os principais tópicos que deve abordar no telejornal, especialmente com os filhos Carlos e Flávio Bolsonaro. A preparação foi parecida com a realizada antes de o presidente participar de podcasts recentemente, que buscavam justamente mostrar um “outro lado” de Bolsonaro.

Conforme mostrou a Coluna do Estadão, a campanha de Bolsonaro considera o JN fundamental para “furar a bolha” e conquistar novos votos para o candidato do PL. Para isso, será preciso diminuir a rejeição ao presidente, especialmente entre as mulheres.

Veja também: Aliados creem que Bolsonaro pode desistir de debate em cima da hora