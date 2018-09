Bolsonaro pode receber alta hospitalar na sexta-feira

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) pode ter alta nesta sexta-feira, 28, segundo a Coluna apurou com a equipe médica que o acompanha no Hospital Albert Einstein. O candidato está internado no hospital desde o dia 7 de setembro, quando chegou transferido de unidade hospitalar de Juiz de Fora (MG), onde fez sua primeira cirurgia após ser vítima de uma facada durante um evento de campanha. No Einstein, Bolsonaro fez uma segunda cirurgia devido a uma aderência que obstruiu o intestino delgado.

A alta médica não significa que Bolsonaro poderá voltar a fazer campanha nas ruas. A recomendação é para que ele fique em repouso. O jornal O Globo divulgou hoje que a família de Bolsonaro alugou uma cama hospitalar para ser entregue na casa do parlamentar no Rio.

O candidato do PSL lidera as pesquisas de intenção de voto, mesmo afastado da campanha de rua desde o dia 6 de setembro, quando foi esfaqueado. O autor do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, está preso. A Polícia Federal vai concluir nos próximos dias o inquérito sobre a agressão. A Coluna apurou que a conclusão será que Adélio agiu sozinho. (Naira Trindade)