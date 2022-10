Para formalizar aliança com Zema, Bolsonaro planeja viagem a Minas já nesta terça

Após sinalização favorável do governador reeleito Romeu Zema (Novo), o presidente Jair Bolsonaro (PL) planeja ir a Belo Horizonte com o objetivo de formalizar uma aliança com o mineiro com vistas ao 2º turno. A expectativa é que o encontro ocorra já nesta terça-feira (4), mas a equipe de Bolsonaro ainda acerta detalhes. Pessoas próximas ao presidente afirmam que, caso o encontro não ocorra amanhã, será organizado em breve.

A cautela vem do lado de Zema, que ainda discutia nesta segunda (3) à noite com seu partido a pertinência de um acordo com Bolsonaro.

Minas Gerais é considerado prioritário para a campanha do presidente no 2º turno, e a ideia é que ele cumpra pelo menos mais três agendas no Estado até o fim do mês.

O governador mineiro evitou anunciar apoio a Bolsonaro no primeiro turno para não se prejudicar com eleitores lulistas que o apoiaram. Ao mesmo tempo, o presidente se comprometeu nos bastidores a não atrapalhar Zema com o objetivo de os dois se unirem em um eventual segundo turno.

A campanha de Bolsonaro deseja receber o apoio do partido de Zema, o Novo, também nacionalmente. O candidato do partido, Felipe d’Avila, recebeu cerca de 500 mil votos. Felipe D’Avila, no entanto, tem indicado que pode optar pela neutralidade.

Após o resultado deste domingo, Zema indicou que poderá se aliar a Bolsonaro ao dizer que não dará apoio ao PT. Isso animou os bolsonaristas que sonham com a aliança.