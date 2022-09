Bolsonaro planeja lives diárias e viagens para reta final da campanha

O presidente Jair Bolsonaro (PL) planeja combinar uma série de viagens pelo país com lives diárias nas redes sociais na reta final da campanha. Bolsonaro prometeu fazer transmissões ao vivo diariamente a partir de 22 de setembro para divulgar as candidaturas de aliados, nos mesmos moldes de 2018.

Em paralelo, aliados garantem que o presidente vai visitar todas as regiões do País, com foco maior no Sudeste e Nordeste.

“Quando faltar dez dias para as eleições, vamos procurar fazer lives todo dia aqui, como fizemos em 2018. E vai ser horário eleitoral gratuito mesmo, para não ter dúvida, a gente vai falar de eleições em cada Estado”, disse Bolsonaro na semana passada.

O presidente ressaltou que só pretende divulgar candidaturas de aliados a governos estaduais e ao Senado, por considerar que não terá tempo suficiente para falar de todos os candidatos a deputados.

Leia: Equipe de Bolsonaro tem pressa em recurso ao TSE por uso de imagens do 7 de Setembro

O presidente também pretende conciliar as viagens internacionais – para a ONU e para o funeral da rainha Elizabeth II – com uma agenda intensa por todas as regiões do País. O foco principal está no Sudeste e no Nordeste.

No Nordeste, o intuito é visitar ao longo do mês Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia e Paraíba. Apesar de o presidente não ser favorito na região, ele tem como objetivo tentar reduzir a vantagem do PT e mirar nos eleitores mais pobres que recebem o Auxílio Brasil.

Já no Sudeste, o presidente deve começar por São Paulo, onde aliados querem que ele passe por Bauru, Sorocaba, Campinas e São José do Rio Preto antes do primeiro turno. O objetivo é semelhante. Pessoas próximas querem que ele fale de economia aos eleitores das classes D e E.

Coluna do Estadão: Lula cobra aliados de outras siglas a divulgarem sua campanha nos Estados