Bolsonaro pede ao TSE para usar imagens feitas após desfile de 7 de Setembro

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira, 13, para tentar usar na campanha imagens do presidente após o término do desfile de 7 de Setembro.

“Requer-se sejam devidamente pontuadas as limitações e a juridicidade da atuação dos Investigados em sua propaganda eleitoral, com a utilização de imagens recolhidas após o encerramento do desfile de 7 de setembro (fase não oficial) em Brasília e outras praças, captadas com meios próprios e sem alusão a Bolsonaro enquanto Presidente.”

Além disso, a defesa disse que cumpriu a decisão do ministro Benedito Gonçalves, do TSE, ao evitar utilizar imagens do Dia da Independência na TV e nas redes sociais desde a decisão que suspendeu o uso desse tipo de material, no último sábado.

Na peça, o advogado Tarcísio Vieira alega que Bolsonaro desempenhou a função de candidato fora dos palcos oficiais dos eventos públicos pelo Dia da Independência tirou a faixa presidencial ao fazer discursos políticos.

“Deveras, em 7 de setembro, o primeiro investigado migrou, ao longo da jornada diária, fática e juridicamente, da condição de Presidente da República para a condição de candidato à reeleição. Bolsonaro era e continua sendo (i) Presidente da República e (ii) candidato à reeleição”, alega a defesa.

“E naquele feriado (quarta-feira), comemorava-se o Bicentenário da Independência, sim, mas também era dia típico destinado a campanhas eleitorais, dele e dos demais candidatos, notadamente pela galopante proximidade da data fixada para o primeiro turno das eleições. 28”, continua.

A defesa diz, ainda, que a solução para o questionamento do TSE seria “o isolamento dos atos praticados ao longo do dia”. “E assim foi feito, com método e racionalidade! Diferentemente do quanto articulado na inicial, não houve usurpação ilegal, para fins eleitorais, das comemorações do Bicentenário da Independência.”

O advogado argumenta também que “apenas após o encerramento da agenda oficial – com o término factual e jurídico do desfile, é que o primeiro Investigado (Bolsonaro), já sem a faixa presidencial, se deslocou a pé na direção do público e discursou, na condição de candidato”.

Ele também afirma que, da mesma forma, outros candidatos poderiam ter feito o mesmo que Bolsonaro na ocasião, se quisessem.