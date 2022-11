Bolsonaro pede que PL banque casa e advogados após deixar o cargo

Jair Bolsonaro pediu ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que o partido banque e uma mansão no Lago Sul para ele morar com sua mulher e filha, além de despesas com advogados em processos aos quais o atual presidente responderá quando deixar o cargo. O cacique da legenda disse sim.

Durante a conversa, ocorrida antes do primeiro pronunciamento de Bolsonaro após a derrota na eleição de domingo, ele pediu e conseguiu um cargo dentro do PL para ocupar após deixar a Presidência. O acordo é uma forma de o presidente manter uma estrutura para seguir atuando com os recursos do PL e fazer oposição a Lula. Valdemar espera, com isso, usufruir da influência de Bolsonaro na eleição de 2024 e deixar aberta a possibilidade de ele voltar a concorrer em 2026.