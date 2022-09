Bolsonaro não deve levar time de campanha ao exterior em avião presidencial

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não pretende levar membros de sua campanha na aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que o levará aos Estados Unidos e ao Reino Unido na semana que vem.

Além da equipe da diplomacia e de segurança, que será reforçada, o presidente deve levar no avião presidencial Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a primeira-dama, Michelle.

Chefe de comunicação da campanha, Fabio Wajngarten avalia pagar a viagem do próprio bolso para seguir Bolsonaro em avião de carreira. Sem cargo no governo, sua viagem teria que ser bancada pela campanha, que alega não ter dinheiro para isso no momento.

Outro membro ativo da campanha, mas com participação no governo, o ministro das Comunicações, Fabio Faria, prevê se encontrar com Bolsonaro apenas em Nova York, para a Assembleia Geral da ONU.

A campanha espera ter ganhos políticos com as viagens, ao mostrar o presidente em agenda internacional, área em que ele já enfrentou dificuldades ao longo do mandato.

Mas bolsonaristas temem eventual questionamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por uso político dos deslocamentos, que serão bancados com dinheiro público por se tratar de agenda oficial. Por isso, tentam evitar a associação formal da campanha com os compromissos do presidente.

Para reforçar a dissociação, um dos preparativos em análise é contratar uma equipe no exterior para gravar imagens para a campanha, sem o uso do sinal da TV Brasil.

A equipe jurídica de Bolsonaro afirma não ver prejuízo no aproveitamento de imagens oficiais, mas teme a interpretação oposta do TSE, que já proibiu o presidente de usar imagens no 7 de Setembro. A recomendação é de “sinal amarelo e pé no freio”. Ainda não há decisão sobre isso.