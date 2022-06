Bolsonaro muda perfil de comitiva em encontro com Biden

O perfil da comitiva de Jair Bolsonaro na reunião com Joe Biden foi bem diferente do escalado para encontros com Donald Trump. O brasileiro levou Arthur Lira (PP-AL), mostrando que tem respaldo do Congresso. Ficaram de fora os militares e Eduardo Bolsonaro – ele era próximo de Trump e estava em Washington no dia da invasão do Capitólio.

ESCAPADAS. Dessa vez, Bolsonaro não saiu do hotel a pé para comer pizza na calçada. A razão: sua segurança foi informada de que o centro de Los Angeles, onde a delegação estava hospedada, abriga a maior cracolândia do país.

TIPO EXPORTAÇÃO. Esta foi a terceira viagem do presidente aos EUA desde o início da pandemia. E, pela terceira vez, a comitiva brasileira tinha um integrante infectado pela Covid. O teste do almirante Flávio Rocha ao desembarcar deu positivo.